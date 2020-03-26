Минздрав назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в РФ

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России через 5-6 месяцев. Об этом в четверг, 26 марта, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

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