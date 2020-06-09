Минздрав обязал летние лагеря иметь план на случай COVID-19 у ребенка

9 июня 2020     8
Минздрав обязал летние лагеря иметь план на случай COVID-19 у ребенка

Каждый детский лагерь в российских регионах должен составить план госпитализации ребенка в случае заражения коронавирусом. Об этом заявил во вторник, 9 июня, министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По его словам, медпункт в лагерях должен иметь изоляторы. «И мы направили рекомендации в адрес губернаторов, поскольку в этот период особо важно иметь прямой контакт с медицинской организацией», — сказал он.

Как добавил министр, в рекомендациях говорится, что лагеря должны иметь приказ на случай возникновения ЧС, контактные телефоны больницы, куда должен быть госпитализирован ребенок с подозрением на инфекцию.

21 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке рекомендаций для организации безопасного летнего отдыха для детей в период пандемии коронавируса. Детям не придется ходить в масках, все ребята и сотрудники будут проверятся на COVID-19, а отдыхать можно будет только в регионах проживания.

27 мая в ведомстве сообщили, что оздоровительные учреждения для детей откроются не ранее третьего этапа снятия ограничений. Решения об этом будет принимать местный штаб по борьбе с коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополец осуждён на 10 лет за шпионаж
Севастополец осуждён на 10 лет за шпионаж

Уроженец Севастополя, 1970 года рождения, 9 июня решением городского суда признан виновным в шпионаже. Мужчина собирал, хранил и передал представителю …


На судне в Керчи моряки заболели короновирусом
На судне в Керчи моряки заболели короновирусом

Моряков обследовали ещё в Краснодарском крае, у троих анализы оказались положительными. Сейчас корабль стоит в Керчи, экипаж на берег не …


Пограничники Крыма приняли участие в учениях
Пограничники Крыма приняли участие в учениях

В командно-штабных учениях «Лагуна-2020» приняли участие силовики Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области. По легенде, в погрануправление ФСБ по …


До конца года в Севастополе откроется новая подстанция скорой помощи
До конца года в Севастополе откроется новая подстанция скорой помощи

Первый вице-губернатор Денис Солодовников проверил строительство ещё одного медицинского учреждения – второй подстанции «Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины …


В центре Севастополя отрыли новый общественный туалет
В центре Севастополя отрыли новый общественный туалет

Новый бесплатный общественный туалет открыли в доме №23 на улице Большой Морской. Санитарное помещение находится в цоколе торгового центра, вход …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты