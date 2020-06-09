Минздрав обязал летние лагеря иметь план на случай COVID-19 у ребенка

Каждый детский лагерь в российских регионах должен составить план госпитализации ребенка в случае заражения коронавирусом. Об этом заявил во вторник, 9 июня, министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По его словам, медпункт в лагерях должен иметь изоляторы. «И мы направили рекомендации в адрес губернаторов, поскольку в этот период особо важно иметь прямой контакт с медицинской организацией», — сказал он.

Как добавил министр, в рекомендациях говорится, что лагеря должны иметь приказ на случай возникновения ЧС, контактные телефоны больницы, куда должен быть госпитализирован ребенок с подозрением на инфекцию.

21 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке рекомендаций для организации безопасного летнего отдыха для детей в период пандемии коронавируса. Детям не придется ходить в масках, все ребята и сотрудники будут проверятся на COVID-19, а отдыхать можно будет только в регионах проживания.

27 мая в ведомстве сообщили, что оздоровительные учреждения для детей откроются не ранее третьего этапа снятия ограничений. Решения об этом будет принимать местный штаб по борьбе с коронавирусом.

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