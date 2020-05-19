Минздрав рассказал о препятствии для летних смен в детских лагерях

19 мая 2020     13
Минздрав рассказал о препятствии для летних смен в детских лагерях

Летние смены в детских лагерях могут не состояться из-за нехватки медицинского персонала в регионах из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

«В прошлом году в июне, когда работали школьные лагеря, 8 тыс. врачей было задействовано в стране и 31 тыс. средних медицинских работников. Сейчас мы понимаем, что дефицит врачей серьезный и медицинских работников, медсестер, фельдшеров. В те месяцы, когда школьные лагеря работают меньше, у нас задействовано почти 5 тыс. врачей каждый месяц и от 13 до 14 тыс. средних медицинских работников. Это большое число, и я боюсь что это будет одним из серьезных лимитирующих факторов для открытия лагерей», — цитирует ее ТАСС.

Представитель Минздрава уточнила, что риск распространения коронавирусной инфекции является дополнительным фактором, по которому ведомство категорически против, чтобы лагеря открывались без медицинских работников.

Ранее 19 мая в Минпросвещения предложили начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах России с 1 июля из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране. При этом летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней. Перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере дети и сотрудники будут в обязательном порядке проходить тестирование на COVID-19. «Родительские дни» будут отменены, чтобы не допустить распространения инфекции.

В России с начала эпидемии в общей сложности зарегистрировали 299 941 случай коронавируса (9 263 за последние сутки).

Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеют клинических проявлений болезни.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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