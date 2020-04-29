Минздрав Турции объявил о прохождении пика заражения коронавирусом

29 апреля 2020     11
Минздрав Турции объявил о прохождении пика заражения коронавирусом

Турция на сегодняшний день преодолевает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое заявление в среду, 29 апреля, сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Турция в настоящий момент преодолевает пик заболеваемости COVID-19, наблюдается сокращение числа инфицированных, однако данная тенденция должна быть устойчивой», — передает его слова информационное агентство ANADOLU в своем Twitter.

Глава турецкого минздрава отметил, что уровень смертности от коронавируса в стране самый низкий в Европе.

Сообщается, что за последние сутки в Турции было выявлено 2 936 новых случаев заражения Covid-19. Общее число инфицированных достигло 117 589. Выздоровели в стране 44 022 пациентов, общее число погибших составило 3 081 человек.

Ранее в среду замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна вышла на плато по количеству заражений коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 29 марта, в мире инфицировано коронавирусом более 3,1 млн человек, выздоровели почти 980 тыс. пациентов, скончались — 220,303.

Источник: Газета Известия

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