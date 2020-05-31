Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

31 мая 2020     17
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса — «Авифавир». Разработанное РФПИ и группой компаний «ХимРар» лекарство включено в госреестр 29 мая на срок до 1 января 2021 года.

«Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — отмечается в перечне министерства.

Предполагается, что в больницы лекарство поступит уже 11 июня, а его эффективность против COVID-19 составит более 80%.

Препарат будет реализовываться по контрактам с медучреждениями и не выйдет в свободную продажу.

«Авифавир» создан на базе японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Благодаря его регистрации Россия стала одной из трех стран (помимо Японии и США), у которых есть лекарство, направленное непосредственно на лечение коронавируса.

«Выдача «Авифавиру» регистрационного удостоверения Минздрава сделало Россию первой страной в мире, в которой этот препарат стал доступен для массового применения», — указал замдиректора по постдипломному образованию и международному сотрудничеству Физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов.

Производители отметили, что «Авифавир» полностью производится из российского сырья.

Источник: Газета Известия

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