Мировой экономике предрекли худший спад со времен войны

9 июня 2020     17
Мировой экономике предрекли худший спад со времен войны

Мировая экономика в этом году сократится на 5,2 процента, ожидается самый худший спад со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики».

По прогнозам, в развитых странах экономическая активность сократится на семь процентов в этом году, а в развивающихся — на 2,5 процента. Это будет первая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет. Эксперты также предрекли снижение доходов на душу населения на 3,6 процента.

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Банк прогнозирует мировой экономике рост в размере 4,2 процента в следующем году. При негативном сценарий сокращение может составить восемь процентов в этом году, тогда рост в следующем — будет чуть более одного процента. ВБ также ухудшил прогноз по спаду ВВП России — с одного до шести процентов. Экономика США сократится на 9,1 процента, еврозоны — на 9,1 процента, а ВВП Японии – на 6,1 процента.

В мае аналитики агентства Fitch ожидали падения глобального ВВП на 4,6 процента. Сокращение экономик развивающихся стран прогнозировали на уровне 4,5 процента.

Источник: Лента.Ру

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