Мировой экономике предсказали «много боли»

Мировой экономике и фондовым рынкам разных стран предстоит пережить еще «много боли». С таким прогнозом выступил нефтегазовый аналитик инвесткомпании Cantor Fitzgerald Джек Эллардайс, которого цитирует Business Insider.
«Несмотря на то, что падение цен еще не так сильно, как во время предыдущего кризиса 2008 года, его темпы беспрецедентны, и боль продлится еще очень долго», — предсказал Эллардайс.
В свою очередь стратег компании RaboResearch Майкл Эвери заявил, что мировые рынки ожидает «огромный шок».
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Высокое напряжение
Финансисты ссылаются на изменчивость котировок, вызванную падением цен на нефть до самого низкого с 2002 года уровня и растущей угрозой мировой экономике от распространения коронавируса. Инвесторов не убедили даже принятые президентом и Конгрессом США меры по поддержке национальной экономики.
В результате рекордный рост американских индексов, наблюдавшийся в конце марта, 30 марта сменился падением.
Аналитик инвестбанка Standard Chartered Эрик Робертсен в интервью CNBC призвал инвесторов и спекулянтов не вкладываться в акции в надежде на будущее продолжение «бычьего» тренда на рынке. По его словам, главным фактором, который вынудит инвесторов вновь начать играть на понижение, распродавая активы, станет публикация экономических данных американским Минфином в начале апреля. Из них станет ясна глубина вызванного пандемией кризиса.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру