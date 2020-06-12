Миру предрекли резкий рост детского труда из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса миллионы детей по всему миру будут вынуждены начать работать. При этом дети, которые и так трудятся, могут оказаться в еще более суровых условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ.

«Поскольку пандемия наносит ущерб семейным доходам, без поддержки многие могут прибегнуть к детскому труду», — предупредил гендиректор МОТ Гай Райдер. Кроме того, из-за эпидемии многие школы закрываются. Ученики, вынужденные прервать образование, становятся рабочей силой.

Даже после возобновления работы учебных учреждений, считают в МОТ и ЮНИСЕФ, далеко не всем родителям учеба их детей будет по карману. Уже сейчас приостановка работы школ коснулась миллиарда учеников в 130 странах мира. «Гендерное неравенство может усугубиться, поскольку девочки особенно уязвимы для эксплуатации в сельском хозяйстве и в домашнем хозяйстве», — добавляют в организациях.

По подсчетам МОТ, 152 миллиона детей в мире от 5 до 17 лет вынуждены работать или находятся в рабстве. 73 миллиона из них заняты опасным трудом. Наиболее серьезная ситуация с детским трудом наблюдается в Африке. Пятая часть всех проживающих там детей работает.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможной гибели сотен тысяч детей из-за коронавируса. Это будет вызвано сокращением расходов на питание в семьях, а также приостановкой программ вакцинации от многих серьезных болезней.

Источник: Лента.Ру