«Мишель, ма белль»: джаз для жены Обамы, танцы с Гагой и жизнерадостные пенсионеры

Май оказался богат на достойные релизы — так, что выбрать лучшие оказалось непросто. Впрочем, сразу было ясно, что не удастся пройти мимо нового альбома Леди Гаги, да и в отечественной поп-музыке было кое-что, заслуживающее внимания. «Известия» напоминают о самых интересных альбомах мая — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Lady Gaga

Chromatica

Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная миру как Леди Гага, ни в каких представлениях и рекомендациях определенно не нуждается. Как, впрочем, и в критических похвалах: всем уже достаточно давно понятно, что эта слегка косящая уроженка Нью-Йорка является для современной поп-музыки столь же знаковой и важной фигурой, проводником в массы новых идей и культурным провокатором, какой была два–три десятка лет назад Мадонна.

Обладательница «Оскара» и 11 «Грэмми», одна из самых талантливых поп-композиторов своего поколения, Леди Гага вольготно чувствует себя в самых разных ипостасях — от беспощадной футуристки в одежде из винила до традиционной эстрадной дивы (кстати, именно там слышно, насколько она хороша как вокалистка — сомневающихся отсылаем к альбому дуэтов с патриархом американской песни Тони Беннеттом).

Шестой лонгплей певицы — коллекция зажигательных, беззастенчиво танцевальных треков, словно сияющих неоном фасадов Лас-Вегаса. Впрочем, как и положено у Леди Гаги, сделано всё не без элегантности, с постоянными аллюзиями к танцевальной культуре 1980-х и 1990-х — и несомненными реминисценциями на Мадонну (трек «Babylon» явно сознательно сделан как своего рода оммаж знаменитой песне «Vogue»). Работа целостная, крепкая — и при этом необычайно легкая, какой и должна быть настоящая эстрада, в какие бы времена ее ни творили.

Sparks

A Steady Drip, Drip, Drip

Калифорнийский дуэт братьев-насмешников, более известный в Европе (не исключая и Россию), нежели на родине, трудно поддается каталогизации и увиливает от точных определений. Начав почти полвека назад с ироничного глэм-рока, они прошли стадии диско, едва ли не панка, «новой волны», электропопа, камерного барочного рока, эпического мюзикла (про Ингмара Бергамана, не меньше) — и вот, наконец, на своем предыдущем диске Hippopotamus нащупали новую стезю. Теперь Рон и Рассел Мэйлы радуют поклонников изысканным — и, как и прежде, довольно ехидным — синтезом поп-мелодики и почти арт-роковых местами аранжировок.

24-й по счету студийный альбом главных интеллектуалов поп-сцены по-прежнему лишен апломба и амбиций. Зато вновь изобилует культурными аллюзиями университетского уровня в текстах и предлагает слушателям обманчивую мелодическую простоту, на которую наложило явный отпечаток тщательное изучение наследия «серьезных» композиторов-минималистов.

Ну и в который уже раз после случившегося в 2010-х очередного ренессанса Sparks трудно удержаться от удивления: как братьям Мэйлам (перевалившим на восьмой десяток) удается это чувство легкости бытия в творчестве — кто еще в наше время рискнет сочинить песню про «единственный хит Стравинского». И — нет, это не «Весна священная».

Бабба

«Березовый сок»

Если в Калифорнии с иронией всё в порядке (по крайней мере, пока живы братья Мэйлы), то в отечественной поп- и рок-музыке с этим делом ситуация традиционно близка к плачевной. Рокеры со звериной серьезностью рвут на груди рубаху, а легкомысленные поп-дивы несут со сцены запредельную чушь (которую, справедливости ради, для них обычно пишут так называемые профессиональные поэты).

Вот редкое исключение — к сожалению, полностью игнорируемое профильными радио- и телепрограммами. Группа с названием, от которого вывернет какую-нибудь питерскую феминистку — дуэт Ольги Чубаровой и Аллы Четаевой, вокалисток культовых инди-групп Cheese People и Bajinda Behind The Enemy Lines. Если вы никогда не слышали их — не удивляйтесь, ибо группы эти (как, естественно, и сама «Бабба») — из Самары, а вся «форматная» музыка у нас или производится в столицах, или импортируется с Украины.

Впрочем, довольно инвектив: «Березовый сок», второй альбом дуэта — потрясающе легкомысленные и несерьезные песни, которые весело слушать и под которые можно танцевать. Поют о женских проблемах, Джоди Фостер, каннибализме — в «лихие 90-е» чем-то подобным занимались бесподобные «Пеп-Си» и «Колибри».

Kamasi Washington

Becoming (Music from the Netflix Original Documentary)

Уходящее десятилетие ознаменовалось в музыке, кроме прочего, внезапным возвращением интереса к джазу. Одним из главных глашатаев этого возрождения стал американский саксофонист Камаси Вашингтон, одинаково к месту приходящийся в студии с рэперами Кендриком Ламаром и Снупом Доггом и патриархами джаза Чиком Кореа и Уэйном Шортером. Его экстравагантная фигура, определенно напоминающая легендарного эксцентрика Сан Ра, высится на сценах нью-йоркских клубов и многотысячных рок-фестивалей.

Поэтому нет ничего удивительного, что именно ему предложили написать саундтрек к документальному фильму о Мишель Обаме. Но если сам «нетфликсовский» продукт, повествующий о туре Обамы в поддержку ее книги «Становление» в 2018 году, будет, вероятно, интересен лишь соотечественникам бывшей первой леди США, то музыка Вашингтона, как и положено хорошему джазу, границ не признает.

Вашингтон вплетает в свои темы элементы «академического» минимализма и танцевальные ритмы, использует фанковую гитару и величественные струнные, создавая эклектичные музыкальные конструкции, чем-то неожиданно напоминающие кинокомпозиции великого аргентинца Гато Барбьери. Тот случай, когда саундтрек грозит пережить популярность фильма, к которому был сочинен.

Robert Fripp

Music For Quiet Moments

А теперь, как обычно, что-то совсем другое. Основатель и бессменный лидер легендарных King Crimson Роберт Фрипп, похоже, вступил в какую-то программу «Британское долголетие». Оказавшись, как и большинство его ровесников, под вынужденным «домашним арестом», 74-летний гитарист вместе со своей супругой Тойей Уиллкокс вовсю демонстрировал в YouTube, что возраст карантинному веселью не помеха. То Роберт и Тойя бодро скакали по саду в костюмах пчелок, то исполняли там же удалой «раздюдюх» под музыку Чайковского, то (уже на кухне) рок-н-роллы и твисты, местами почти акробатические.

Для человека, которого барабанщик Билл Бруфорд когда-то охарактеризовал как «что-то среднее между Сталиным, Ганди и маркизом де Садом», известного своей маниакальной серьезностью и самодисциплиной, такие милые глупости — странный и неожиданный штрих к образу. Не обошлось, конечно, и без музыки: к 8 мая супруги спели песню Дэвида Боуи «Герои», показав фотографии воевавших во Второй мировой родственников.

А давним поклонникам Фрипп сделал неожиданный подарок, выпустив (совершенно бесплатно) архивные записи своих импровизаций разных лет. «Музыка для тихих моментов», как и обещает название — гитарный амбиент, слегка тревожный (особенно это чувствуется в 28-минутном «Реквиеме») и, как это может быть только у Фриппа, идеально структурированный. Майский день, именины сердца — по крайней мере, для настоящих ценителей «серьезной» рок-музыки.