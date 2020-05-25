Мишустин назвал активным процесс выплат медработникам за май

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что выплаты медработникам за май уже активно идут, правительство держит этот процесс на контроле.

Билеты на автовокзале Севастополя можно купить только по документам Сегодня в Севастополе заработал автовокзал, открыты все направления в пределах Крымского полуострова. Но купить билет в кассе можно только при …



Житель Евпатории задержан за серию краж из супермаркета 37-летний житель Евпатории в апреле освободился из мест лишения свободы и снова пошел на преступление: он вынес неоплаченный товар за …



Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находятся больше двух тысяч человек В Республике Крым за сутки на 159 человек увеличилось число тех, кто находится под медицинским наблюдением по коронавирусу, оно составило …



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