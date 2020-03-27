Мишустин обозначил сроки начала выдачи беспроцентных кредитов бизнесу

Первые льготные займы для малого и среднего бизнеса начнут выдавать уже на следующей неделе. Соответствующее постановление премьера-министра России Михаила Мишустина было озвучено в пятницу, 27 марта.

«Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработных плат сотрудникам, — сказал Мишустин, — <…> Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили уже такие кредиты на следующей неделе».

Также российский премьер сообщил о проработке правительством возможности отсрочки уплаты арендных платежей для малого и среднего бизнеса, использующих государственные и коммерческие площади, в том числе в торговых центрах.

«Думаю, это было бы хорошим подспорьем арендаторам», — цитирует ТАСС слова Мишустина.

Российское правительство, по словам главы кабмина, в целях поддержки малого и среднего бизнеса также обсуждает вопросы лицензирования интернет-агрегаторов для продажи медикаментов, автоматического продления разрешительных документов на фоне коронавируса, а также продления моратория на плановые проверки бизнеса — нынешний действует до конца 2020 года.

26 марта председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину в течение дня принять все решения, которые обозначил президент страны Владимир Путин для борьбы с коронавирусом. В первую очередь, по словам премьера, следует принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе снижение страховых взносов для таких предприятий, предоставить им отсрочку по налогам.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах поддержки населения и экономики, которые он предлагает принять на фоне распространения коронавируса. Так, российский лидер поручил в ближайшие три месяца выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

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Источник: Газета Известия