Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений для ИП

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для ИП и отдельных предприятий. Об этом стало известно 27 апреля.

За сутки в Крыму ликвидировано 10 пожаров За минувшие сутки, 26 апреля, на полуострове было потушено 10 пожаров, из них один – в жилом секторе. На территории …



В крымских больницах, ставших обсерваторами, запретили передачу продуктов из дома Главным врачам Красногвардейской районной больницы, клинической больницы Симферополя (бывшей Железнодорожной) и Алуштинской горбольницы Роспотребнадзор направил предписание усилить режим питания пациентов …



В Крыму под меднаблюдение по коронавирусу за сутки взяты почти 500 человек По данным на утро 27 апреля, в Крыму под меднаблюдением находятся 1523 человека. За последние сутки под наблюдение взято 473 …



В Севастополе внучка похитила банковскую карту 95-летней бабушки В ОМВД по Ленинскому району обратилась 95-летняя жительница Севастополя с заявлением о пропаже банковской карты. Сотрудники уголовного розыска установили личность …

