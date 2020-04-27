Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений для ИП

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для ИП и отдельных предприятий. Об этом стало известно 27 апреля.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для ИП и отдельных предприятий. Об этом стало известно 27 апреля.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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