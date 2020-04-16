Мишустин потребовал жестко контролировать выдачу бизнесу льготных кредитов

16 апреля 2020     16
Мишустин потребовал жестко контролировать выдачу бизнесу льготных кредитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей банками льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает ТАСС.

«Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему, 150 миллиардов [рублей] мы обсуждали, чтобы у нас была картина, когда банки выйдут на соответствующий уровень», — отметил глава кабмина.

Как сообщалось накануне, российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на сумму около 500 миллионов рублей. Благодаря этим средствам предприятия смогут сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам в период пандемии коронавируса.

Размер выдаваемых предприятиям МСП кредитов определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Источник: Лента.Ру

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