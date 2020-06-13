Мишустин разрешил назначать пособия гражданам без предоставления справок

13 июня 2020     6
Мишустин разрешил назначать пособия гражданам без предоставления справок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий и выплат гражданам без предоставления ими справок. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает пресс- служба правительства страны.

Всю необходимую информацию госорганы, в том числе данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, будут получать в ходе межведомственного взаимодействий.

Изменения касаются в том числе и назначения пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет, анонсированными президентом России Владимиром Путиным.

Новость дополняется.

Источник: Газета Известия

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