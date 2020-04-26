Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

26 апреля 2020     13
Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительств РФ в воскресенье, 26 апреля.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Отмечается, что на субсидии могут рассчитывать только те компании, информация о которых внесена единый федеральный реестр туроператоров.

На прошлой неделе Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн рублей из-за коронавируса. По данным организации, падение продаж на рынке достигло уровня 90-100%.

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Источник: Газета Известия

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