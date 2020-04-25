Мишустин выпустил ряд новых поручений по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране. Решения были приняты по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Так, Мишустин поручил упростить сертификацию зарубежных аппаратов ИВЛ, назначил стимулирующие выплаты студентам медвузов и поручил до 30 апреля проработать предложения по поэтапной отмене ограничений для бизнеса.

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