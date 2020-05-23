Мясников объяснил причину совпадения пика смертности с плато

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему пик смертности от коронавирусной инфекции совпал с плато. Об этом он написал в пятницу, 22 мая, в своем Telegram-канале.

Такую ситуацию он объясняет законами эпидемиологии. По словам специалиста, при выходе на плато еще некоторое время показатели смертности продолжают расти, так тяжелые пациенты, поступившие в пик заболеваемости продолжают оставаться в больницах.

«Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например, от инфаркта миокарда или инсульта. Люди тяжело и долго болеют: две-четыре недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление», — написал он.

Врач добавил, что в настоящий момент из больниц выписывают гораздо больше пациентов, чем поступает. В это же время в реанимации остаются тяжелые пациенты, из-за чего статистика смертности будет какое-то время оставаться высокой.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что показатель смертности от заболевания COVID-19 в России серьезно вырастет в мае. По ее словам, медики делают всё возможное, чтобы спасти пациентов, но болезнь и обострившиеся на ее фоне хронические заболевания иногда побеждают. Несмотря на это, по словам Голиковой, ситуация со смертностью в России с учетом текущих показателей по коронавирусу внушает оптимизм.

20 мая мэр столицы Сергей Собянин предупредил о высокой смертности в результате инфицирования коронавирусом в мае. Градоначальник объяснил, что данный показатель будет расти из-за того, что тяжелобольные COVID-19 находятся в стационарах и в реанимациях на протяжении 2–3 недель.

Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране на сегодняшний день составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеет клинических проявлений болезни.

По состоянию на 22 мая в России зарегистрировано 326 448 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.