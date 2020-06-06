Мясников рассказал о связи страха с заболеваемостью COVID-19

6 июня 2020     16
Мясников рассказал о связи страха с заболеваемостью COVID-19

Люди, которые боятся коронавируса, более подвержены заболеванию COVID-19. Об этом заявил врач Александр Мясников в субботу, 6 июня, в эфире телеканала «Россия 1».

«Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — сказал Мясников.

В частности, он рассказал об эксперименте, когда запуганные крысы болели чаще и тяжелее по сравнению со спокойными сородичами, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе Мясников призвал меньше использовать антибактериальное мыло, так как частое мытье рук им может лишить организм реакции на антибиотики.

Самым эффективным способом защиты от коронавируса, по мнению Мясникова, является безопасная дистанция. Он подчеркнул, что мера действенная, но трудноисполнимая.

В конце апреля Мясников предрек более серьезную эпидемию, чем коронавирус, смертность от которой, по его прогнозам, может составить 30–35%.

По данным на 6 июня, в России выявили 458 689 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии выздоровели уже 221 388 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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