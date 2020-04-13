Мэрия Москвы приостановлила закупки по городскому бюджету

13 апреля 2020     14
Мэрия Москвы приостановлила закупки по городскому бюджету

Все закупки в рамках городского бюджета Москвы, кроме неотложных, приостановлены. Об этом в понедельник,13 апреля, сообщила мэрия столицы.

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Источник: Газета Известия

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