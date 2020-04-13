Мэрия Москвы приостановлила закупки по городскому бюджету

Все закупки в рамках городского бюджета Москвы, кроме неотложных, приостановлены. Об этом в понедельник,13 апреля, сообщила мэрия столицы.

Прокуратура выявила нарушения в аптеках Севастополя Двум аптекам Севастополя внесены представления за отсутствие на полках минимального ассортимента лекарств, включённых в перечень жизненно необходимых. Севастопольская прокуратура проверила …



Медики горбольницы №4 и больницы Даши Севастпольской переведены в обсерваторы Врачи горбольницы №4 размещены в обсерваторе «Солнышко», а медицинский персонал больницы им. Даши Севастопольской отправлены в «Изумруд». «Обсерватор к приему …



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