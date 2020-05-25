Мобильные приложения с «пиратским» контентом предложили блокировать с 1 октября

В России с 1 октября могут начать блокироваться мобильные приложения, нарушающие авторские права. Эта мера предусмотрена законопроектом, размещенным в думской электронной базе данных.

Согласно новым поправкам в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Роскомнадзор в течение одного дня после заявления правообладателя и по решению суда сможет блокировать незаконный медиаконтент не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. В первоначальной редакции законопроекта ответственность по блокировке возлагалась на авторов приложений и на операторов связи.

Уточняется, что доработанный ко второму чтению документ также обяжет агрегаторы приложений App Store, Google Play и Huawei AppGallery выполнять соответствующее требование Роскомнадзора. Предполагается, что федеральный закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Рассмотрение законопроекта о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права, возобновилось после долгого перерыва. Изначально документ был внесен депутатами Мариной Мукабеновой, Александром Ющенко и Николаем Николаевым еще в феврале 2018 года, а в июле того же года после первого чтения был отправлен на доработку. 16 апреля 2020 года комитет Госдумы по информполитике рекомендовал возобновить рассмотрение законпроекта во втором чтении.

Предлагаемая дата рассмотрения «антипиратского» закона Государственной Думой во втором чтении назначена на 27 мая.