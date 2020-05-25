Мобильные приложения с «пиратским» контентом предложили блокировать с 1 октября

25 мая 2020     13
Мобильные приложения с «пиратским» контентом предложили блокировать с 1 октября

В России с 1 октября могут начать блокироваться мобильные приложения, нарушающие авторские права. Эта мера предусмотрена законопроектом, размещенным в думской электронной базе данных.

Согласно новым поправкам в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Роскомнадзор в течение одного дня после заявления правообладателя и по решению суда сможет блокировать незаконный медиаконтент не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. В первоначальной редакции законопроекта ответственность по блокировке возлагалась на авторов приложений и на операторов связи.

Уточняется, что доработанный ко второму чтению документ также обяжет агрегаторы приложений App Store, Google Play и Huawei AppGallery выполнять соответствующее требование Роскомнадзора. Предполагается, что федеральный закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Рассмотрение законопроекта о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права, возобновилось после долгого перерыва. Изначально документ был внесен депутатами Мариной Мукабеновой, Александром Ющенко и Николаем Николаевым еще в феврале 2018 года, а в июле того же года после первого чтения был отправлен на доработку. 16 апреля 2020 года комитет Госдумы по информполитике рекомендовал возобновить рассмотрение законпроекта во втором чтении.

Предлагаемая дата рассмотрения «антипиратского» закона Государственной Думой во втором чтении назначена на 27 мая.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Более 350 м браконьерских сетей обнаружили на Истринском водохранилище
Более 350 м браконьерских сетей обнаружили на Истринском водохранилище

Солнечногорск Московской области принял участие во всероссийской акции по пресечению деятельности браконьеров «День без сетей», передает пресс-служба муниципальной администрации. На …


Мобильные приложения с «пиратским» контентом предложили блокировать с 1 октября
Мобильные приложения с «пиратским» контентом предложили блокировать с 1 октября

В России с 1 октября могут начать блокироваться мобильные приложения, нарушающие авторские права. Эта мера предусмотрена законопроектом, размещенным в думской …


Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, у игрока …


Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Около миллиона москвичей не работают либо ограничены в своей трудовой деятельности из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. Об …


ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного лекарства гидроксихлорохина, используемого для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты