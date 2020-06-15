Модель призвала пристегивать ремень безопасности в машине обнаженным снимком

15 июня 2020     11
Модель призвала пристегивать ремень безопасности в машине обнаженным снимком

Модель популярного бренда Fashion Nova попозировала c голой грудью, призвав тем самым подписчиков пристегиваться в автомобиле. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) сделала селфи топлес в машине. На размещенной в сети фотографии она прикрывает обнаженную грудь рукой, при этом другую оголившуюся часть тела закрывает ремень безопасности. «Не забудьте пристегнуть ремень безопасности», — подписала кадр знаменитость.

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В мае Матильда Танто поделилась снимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. Она попозировала без бюстгальтера в белом кроп-топе, который просвечивает ее оголенную грудь. Кроме того, Танто сфотографировали со спины в коротких шортах с цветочным принтом.

Источник: Лента.Ру

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