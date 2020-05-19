Модель сделала пластику ягодиц и на полгода лишилась возможности сидеть

Индийская модель и блогерша Шилпа Сетхи (Shilpa Sethi) сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц и на полгода лишилась возможности сидеть. Ее историю рассказал Daily Mail.

25-летняя девушка из Нью-Дели потратила почти 10 тысяч долларов на операцию по подтяжке бедер и ягодиц. «Я всегда восхищалась соблазнительным телом и поначалу была очень плоской», — объяснила она. Однако после первой процедуры у блогерши начались осложнения и боли в теле: они были настолько сильными, что модель несколько месяцев не могла сидеть.

Сетхи считает, что она стала жертвой обмана клиники. Она раскрыла схему махинаций с отзывами в косметической индустрии, выяснив, что руководство просило людей писать положительные отчеты о процедурах за подарки. Также, по словам Сетхи, год назад после операции врача, проводившего ей операцию, умерла 28-летняя пациентка.

В итоге блогерше пришлось потратить еще 60 тысяч долларов, чтобы исправить ошибки первого хирурга. Она перенесла еще три корректирующие процедуры, которые оказались очень болезненными. Только после этого девушка смогла вернуться к обычной жизни. Тем не менее Сетхи не жалеет, что решилась на операцию, так как благодаря своей фигуре она смогла окупить все затраты, хорошо заработать и даже накопить на операцию по увеличению груди.

На Instagram модели подписаны более 1,2 миллиона человек. Сетхи призналась, что рассказала эту историю, чтобы предупредить других девушек о последствиях некачественных операций, и призвала не зарабатывать на написании поддельных отзывов.

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Источник: Лента.Ру