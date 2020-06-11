Модель Victoria’s Secret поделилась пляжным фото в бикини и восхитила фанатов

11 июня 2020     17
Модель Victoria’s Secret поделилась пляжным фото в бикини и восхитила фанатов

Шведская модель и одна из «ангелов» бренда Victoria’s Secret Эльза Хоск попозировала в бикини на пляже. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость запечатлена в купальнике с принтом в розово-голубую полоску. Свой образ Хоск дополнила шелковым платком, который она повязала на голову.

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«Давайте продолжать меняться, заботиться, учиться и любить друг друга и наш дом, планету Земля», — подписала она пост, который набрал почти 292 тысячи лайков.

Подписчики восхитились внешним видом супермодели. «Прекрасный ангел», «Очень красивый купальник!», «Вау! Потрясающая!», «У тебя невероятное тело», «Выглядишь идеально», — комментировали они.

В мае бывшая модель Victoria’s Secret Адриана Лима также опубликовала фотографию в бикини. На размещенном кадре 38-летняя знаменитость снялась в черном купальнике, лежа на диване у бассейна на территории своего дома. «Счастлива быть с детьми и друзьями в Майами, Флорида», — подписала она фотографию.

Источник: Лента.Ру

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