Моделирование искусственной печени исследуют в Якутске

Ученые Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова (СВФУ) в Якутске при работе с линиями иммортализованных клеток печени, полученных в Институте общей генетики имени Н.Вавилова РАН, установили косвенные признаки желчеобразующих функций. Это позволит использовать данные линии для моделирования искусственной печени. Как рассказал заведующий лабораторией клеточных технологий и регенеративной медицины Иван Троев, гепатоциты линии HepG2 проявляют наиболее приближенный к физиологии клеток печени функционал.

«В настоящее время тестируются проточные системы с конструкцией полупроницаемых мембран, результаты которых мы пока не можем оглашать», — говорит он.

До осени должен получиться работающий лабораторный образец. Затем начнутся предварительные исследования на животных, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе СВФУ.

По данным ВОЗ, каждый третий пациент в очереди на трансплантацию печени умирает, не дождавшись донора. Чтобы максимально продлить жизнь пациентов, врачи применяют искусственные системы поддержки функции печени. Однако функции синтеза веществ такие системы не обеспечивают.

В мире существует целый ряд особых клеток, проявляющих свойства раковых, от которых взято лишь одно качество –– бессмертие. К ним относятся и искусственные гепатоциты, которые можно приобрести в любых количествах в замороженном виде — правда, пока только в западных лабораториях, но планируется выращивать их также и в России.