Модный журнал показал голую грудь самой перспективной российской модели

12 июня 2020     12
Модный журнал показал голую грудь самой перспективной российской модели

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в откровенной фотосессии для российской версии модного журнала Elle. Снимок появился на сайте издания.

На размещенном кадре 21-летняя знаменитость позирует перед фотографом без бюстгальтера, демонстрируя голую грудь. Ее запечатлели в шортах бренда Dior из неопрена с принтом под камуфляж. Из аксессуаров на Кафельниковой — металлическое колье в виде цепи марки Viva La Vika.

Алеся Кафельникова
Фото: ELLE

Российскую модель также сфотографировали в колье бренда Gucci топлес, однако на снимке она прикрывает обнаженную грудь руками.

В июне Алеся Кафельникова попала на обложку журнала Elle и показала снимок в соцсетях. Модель позирует полностью обнаженной спиной к камере, скрестив при этом ноги. Ее запечатлели лежащей на подоконнике с внешней стороны здания.

Источник: Лента.Ру

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