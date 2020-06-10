Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания

10 июня 2020     16
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания

Депутаты парламентской фракции молдавской партии «ШОР» разработали проект закона об отмене запрета на ретрансляцию программ российского телевидения, о чем объявил лидер партии и председатель фракции Илан Шор. Политик назвал существующий запрет неконституционным. Свою позицию Илан Шор обосновывает тем обстоятельством, что партия получает от граждан Молдовы множество обращений с просьбой о возобновлении вещания российских телепрограмм, которые в последнее время участились. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Мы считаем эти поправки неконституционными и неоправданными. Граждане нашей страны не маленькие дети, которых надо учить, что им можно смотреть, а что нельзя. Человек вправе сам для себя выбрать», — заявил Илан Шор и выразил недоумение политикой президента Молдовы Игоря Додона. Политик напомнил, что глава молдавского государства выступал против дискриминирующего российское вещание закона и отказывался его промульгировать. «Нам непонятно, почему будучи у власти, подмяв под себя тотальную власть в стране, он даже не сделал попытку изменить или отменить эти поправки», — подчеркнул Илан Шор.

Илан Шор объявил, что фракция его партии приняла решение внести в парламент законопроект, предполагающий отмену этих поправок. Лидер Партии «ШОР» призвал депутатов других фракций, и в первую очередь тех, кто выступал против этого неконституционного запрета, поддержать инициативу.

Парламент Молдовы прошлого созыва в 2018 году внес в Кодекс о телерадиовещании поправки, запрещающие ретрансляцию информационных и аналитических программ, в частности политической и военной тематики, из ряда стран, включая Россию. Позже был принят новый Кодекс об аудиовизуальных услугах, в котором запрет оставили в силе несмотря на критику со стороны представителей гражданского общества и международных организаций.

Источник: Лента.Ру

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