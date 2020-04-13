Молодого льва изгнали из стаи на глазах туристов

13 апреля 2020     14
Молодого льва изгнали из стаи на глазах туристов

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями противостояния двух львов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы в аккаунте Latest Sightings – Kruger в Instagram.

В начале ролика взрослый лев с пышной гривой набрасывается на самца помоложе. Тот огрызается, но после пары оплеух склоняет голову и ретируется. По словам автора видео, американца Брайана Шона Аэри (Brian Sean Aery), успевшего побывать в парке Крюгера незадолго до введения в ЮАР карантинных мер, в Африку стоило ехать хотя бы для того, чтобы увидеть такое своими глазами.

Львиный прайд может охотиться на участках, площадь которых составляет десятки квадратных километров. Защита этой территории — одна из основных функций самцов. Охотой, как правило, занимаются самки, а самцы подключаются к ней лишь изредка — например, когда нужно убить особенно сильную жертву. Вожаки могут изгонять молодых самцов, если сочтут их угрозой для прайда.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

27 марта власти ЮАР ввели строгие карантинные меры. Жителям страны разрешено покидать дома только для того, чтобы обратиться к врачу, сходить за продуктами или пройтись в одиночестве. Сигареты и алкоголь не продаются, гулять с домашними животными или заниматься бегом нельзя.

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Источник: Лента.Ру

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