Молодой россиянин подорвал 15 бомб при подготовке массового убийства в техникуме

В Бурятии завершено расследование уголовного дела 19-летнего жителя Улан-Удэ, который готовил массовое убийство в техникуме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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По данным следствия, обвиняемый, насмотревшись в интернете роликов и начитавшись новостей о массовых убийствах в учебных заведениях, из хулиганских побуждений решил совершить такое же преступление в одном из техникумов Улан-Удэ. С ноября 2018 года он начал подготовку к преступлению, изучив в сети инструкцию по созданию самодельных взрывных устройств и приобрел необходимые компоненты. Молодой человек изготовил не менее 15 бомб и подорвал их во время испытаний. Один из таких подрывов уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.

Обвиняемый пытался найти сообщников, предложив трем знакомым вместе совершить массовое убийство, но они отказались. Тем не менее, молодой человек не передумал и предпринял попытку поступить в техникум, где решил совершить преступление, чтобы беспрепятственно проходить в здание. Обвиняемый приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, а также дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств.

Он не успел совершить задуманное, так как его задержали сотрудники ФСБ.

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Источник: Лента.Ру