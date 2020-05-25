Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

25 мая 2020     7
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

В Москве 22-летнюю гражданку Кубы удерживали в квартире, требуя выкуп, а затем убили. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Лоурен Моралес Фернандес оказалась в заложниках 19 мая. Преступник держал ее в плену в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, рассылая с телефона девушки сообщения ее знакомым с требованием заплатить 30 тысяч рублей. В противном случае похититель угрожал отрезать заложнице части тела. Знакомые Лоурен сначала отправили преступнику 10 тысяч рублей, а когда шантаж продолжился — обратились в полицию.

Как уточняет издание, в воскресенье, 24 мая, в доме на Кастанаевской улице прошла спецоперация. В ходе штурма квартиры преступник был задержан, однако девушки в квартире уже не оказалось.

В понедельник сообщалось, что расчлененное тело Лоурен нашли у мусорного бака этого же дома местные жители.

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

В Москве 22-летнюю гражданку Кубы удерживали в квартире, требуя выкуп, а затем убили. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает …


«Роскосмос» создаст наследника «Бурана»
«Роскосмос» создаст наследника «Бурана»

В «Роскосмосе» начали работу по созданию космического корабля, который может стать наследником «Бурана». Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин …


Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках

За последние трое суток Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила 13 турецких беспилотников. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель армии генерал-майор …


В Севастополе умерла пациентка с коронавирусом
В Севастополе умерла пациентка с коронавирусом

На утро 25 мая стало известно ещё об одной смерти от коронавирусной инфекции в Севастополе. Об этом во время аппаратного …


Медикам Севастополя выплатили 36 млн рублей за работу с коронавирусом
Медикам Севастополя выплатили 36 млн рублей за работу с коронавирусом

Продолжаются дополнительные выплаты медработникам. За апрель доплаты за работу с коронавирусной инфекцией получили 688 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты