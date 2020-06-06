Момент ДТП с участием Aston Martin в центре Москвы попал на камеру

Момент происшествия с элитным автомобилем Aston Martin в Москве на Новом Арбате попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что автомобиль сносит знак и цепляет бортик подземного пешеходного перехода и далее вылетает на пешеходную зону и врезался в ограждение. В результате автомобиль оказался сильно поврежден, у него оторвало колесо.

Водитель чудом остался жить. Людей по близости не оказалось. Травмы получила пассажирка, она пожелала остаться неизвестной и отказалась от помощи врачей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Aston Martin принадлежит заместителю гендиректора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь» Павлу Воронину.