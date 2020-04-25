Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT в субботу, 25 апреля.

Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года — тогда средняя зарплата в столице составляла 79,7 тыс. рублей.

По словам профессора Финансового университета при правительстве России проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, рост произошел, в том числе, за счет индексации зарплат сотрудников бюджетной сферы. Однако, по его словам, в большей степени свою роль сыграли крупные компании, которые расположены в Москве.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», — сказал Сафонов.

В марте Росстат заявил, что самая высокая в России средняя зарплата в месяц на Чукотке, 106,8 тыс. рублей. За этим регионом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тыс. рублей), Москва (94 тыс. рублей), Магаданская область (92,9 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (86,8 тыс. рублей).

Высокие зарплаты в северных субъектах страны связаны с непростыми условиями проживания. Кроме того, в этих местах часто добывают полезные ископаемые, а люди работают вахтовым методом.