Московские власти рассказали об офлайн-работе школ в период пандемии

1 апреля 2020     21
Московские власти рассказали об офлайн-работе школ в период пандемии

В московских школах открыли дежурные группы для учеников начальных классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители имеют объективную необходимость работать, рассказали «Известиям» в пресс-службе столичного департамента образования 1 апреля.

В первую очередь речь идет о медицинских сотрудниках, а также о представителях других экстренных и оперативных служб, которые продолжают свою трудовую деятельность в период массового режима самоизоляции.

Ранее, 29 марта, власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

В образовательных организациях создали необходимые условия для профилактики заболеваний, отметили в пресс-службе.

«Детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны для детей», — сказали в ведомстве.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

При этом он отметил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

По состоянию на 1 апреля, в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. Вылечились 190 человек, а 24 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

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