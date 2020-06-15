Москва направила ноту протеста в МИД Украины в связи с антироссийской акцией

Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с акцией, прошедшей 12 июня в отношении российской дипмисси. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в МИД РФ.

«В ней (ноте. — Ред.) было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина», — отметили в министерстве.

В МИД РФ сообщили, что рассчитывают на принятие Украиной соответствующих мер с целью предотвращения оскорбления достоинства и нарушения спокойствия консульских представительств других стран, а также создаст должные условия для их нормальной работы.

12 июня, в День России, на фасад здания посольства страны в Киеве при помощи специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания.

27 мая администрация Киева уведомила российское посольство на Украине о расторжении договоров аренды на три земельных участка, которые предназначались для строительства жилого здания, гаража и других помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.

11 февраля в украинском министерстве иностранных дел заявили, что страна не будет назначать посла в Москве. Тогда МИД Украины отметил, что с учетом «продолжения российской агрессии против Украины и оккупации РФ украинских территорий» нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины.

Киев отозвал посла из РФ в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине. Россия вернула своего посла в Москву в 2016 году.