Москва выделила средства на поддержку социально значимых предприятий

24 апреля 2020     4
Москва выделила средства на поддержку социально значимых предприятий

Правительство Москвы выделило деньги на поддержку социально значимых предприятий города. Информация об этом размещена на сайте мэра столицы.

Субъекты малого и среднего бизнеса, имеющие статус «социальное предприятие», могут получить:

— компенсацию на приобретение оборудования за счет собственных средств и части затрат на лизинг, если это импортное оборудование, то максимальный размер компенсации составит 25% расходов, при покупке техники российского производства сумма компенсации может быть повышена до 35%

— компенсацию до 70% затрат на оплату коммунальных услуг

— компенсацию процентов по кредиту на поддержку (развитие) деятельности и приобретение оборудования

При этом предприятие может претендовать на несколько видов поддержки, однако общий размер субсидии не должен превышать 1 млн рублей в год.

К социально значимым предприятие может быть отнесено, если производит товары для социально уязвимых слоев населения (инвалиды, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста и другие) или реализует товары, к производству которых привлечены такие слои населения. Кроме того, подобный статус поучает предприятие, обеспечивающее трудоустройство граждан из социально уязвимых слоев населения или занимающееся общественно значимой деятельностью (образовательной, культурно-просветительской).

В пятницу правительственная комиссия одобрила перечень системообразующих предприятий транспортного комплекса. В него вошли 162 компании.

23 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что системообразующие предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей. Поддержка будет оказываться в содействии с банками в индивидуальном порядке, объяснил он.

15 апреля во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин распорядился доработать список системообразующих предприятий. В перечень должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны, а сам список должен быть составлен «на основе внятных, четких, объективных критериев», заявил глава государства.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян
Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян. Заявление врача опубликовал Telegram-канал «Пул N3». По его словам, …


В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса

В Русской православной церкви (РПЦ) осудили пасхальные службы «для избранных», которые прошли в минувшие выходные в некоторых храмах, несмотря на …


UFC собрался провести три турнира за неделю
UFC собрался провести три турнира за неделю

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запланировал проведение трех турниров в течение одной недели. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на слова …


Москва выделила средства на поддержку социально значимых предприятий
Москва выделила средства на поддержку социально значимых предприятий

Правительство Москвы выделило деньги на поддержку социально значимых предприятий города. Информация об этом размещена на сайте мэра столицы. Субъекты малого …


Врач прокомментировал идею проведения футбольных матчей в масках
Врач прокомментировал идею проведения футбольных матчей в масках

Предложение Министерства труда и социальных вопросов Германии обязать футболистов использовать медицинские маски во время матчей создаст для них трудности и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты