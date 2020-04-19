Москвичам напомнили правила поездок по городу в период карантина

19 апреля 2020     12
Москвичам напомнили правила поездок по городу в период карантина

В Департаменте транспорта Москвы напомнили жителям столицы, как правильно передвигаться по городу на автомобиле во время пропускного режима.

Так, перед поездкой необходимо указать номер транспортного средства и получить соответствующее разрешение на сайте mos.ru. После этого водителям на этом же портале рекомендуют проверить номер машины в базе цифровых пропусков и в случае необходимости повторно заполнить форму или скорректировать уже внесенные данные, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 19 апреля.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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