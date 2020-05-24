Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

24 мая 2020     9
Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Экстремальная жара ожидается в июне и июле 2020 года на всей территории столичного региона. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что температура воздуха в Москве и Подмосковье будет достигать плюс 30 градусов.

Кроме того, экстремальная жара ожидается и в других регионах России, на юге страны воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля, передает «РИА Новости».

Отмечается, что жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что небольшое потепление в Москве наступит с понедельника, 25 мая.

Источник: Газета Известия

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