Москвичей призвали надевать маски и перчатки при использовании каршеринга

8 июня 2020     8
Москвичей призвали надевать маски и перчатки при использовании каршеринга

Департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы призвал пользователей каршеринга в столице надевать маски и перчатки во время поездок. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщается в Telegram-канале департамента.

«С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время — автомобили продолжат дезинфицировать. И все же просим надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом — так безопаснее», — отметили в департаменте.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в столице с 9 июня. Могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, музеи, выставочные залы и зоопарки. Также отменяются ограничения на работу каршеринга, к обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Театрам, концертным организациям и циркам разрешат проводить репетиции. Снимаются ограничения на посещение городских кладбищ.

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Работу смогут возобновить библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Нидерландах за сутки выявили 165 новых случаев коронавируса
В Нидерландах за сутки выявили 165 новых случаев коронавируса

15:55 В Нидерландах за сутки выявили 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения. Так, общее …


Врач «Локомотива» заявил, что результат теста Баринова на COVID-19 оказался ошибочным
Врач «Локомотива» заявил, что результат теста Баринова на COVID-19 оказался ошибочным

15:57 Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий заявил, что полузащитник команды Дмитрий Баринов не заболевал коронавирусом, несмотря на заявление самого клуба. …


Крупный бизнес-центр закрыли в Новосибирске
Крупный бизнес-центр закрыли в Новосибирске

В Новосибирске закрыли бизнес-центр «Гринвич». Он не будет работать до тех пор, пока администрация не устранит нарушения требований законодательства о …


Москвичей призвали надевать маски и перчатки при использовании каршеринга
Москвичей призвали надевать маски и перчатки при использовании каршеринга

Департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы призвал пользователей каршеринга в столице надевать маски и перчатки во время поездок. Об …


В Севастополе выплаты на детей не получили 200 семей
В Севастополе выплаты на детей не получили 200 семей

Более 79 тысяч севастопольских семей получили “президентские” выплаты на несовершеннолетних детей. В обработке находится ещё 200 обращений. По словам руководителя …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты