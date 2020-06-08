Москвичей призвали надевать маски и перчатки при использовании каршеринга

Департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы призвал пользователей каршеринга в столице надевать маски и перчатки во время поездок. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщается в Telegram-канале департамента.

«С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время — автомобили продолжат дезинфицировать. И все же просим надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом — так безопаснее», — отметили в департаменте.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в столице с 9 июня. Могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, музеи, выставочные залы и зоопарки. Также отменяются ограничения на работу каршеринга, к обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Театрам, концертным организациям и циркам разрешат проводить репетиции. Снимаются ограничения на посещение городских кладбищ.

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Работу смогут возобновить библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.