Москвичи начали отказываться от дачных излишеств

Покупатели загородных резиденций в Подмосковье за последние пять лет стали заметно скромнее. Средняя площадь приобретаемых ими домов снизилась на 8 процентов, до 264 квадратных метров, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

До двух этажей сократилась этажность коттеджей — москвичи начали отказываться от дачных излишеств, в том числе лестниц. Тренажерные залы, бильярдные и бассейны постепенно уходят в прошлое даже в дорогих сегментах рынка недвижимости, отмечают риелторы: клиенты отдают предпочтение рабочим кабинетам, комнатам отдыха или гостевым спальням.

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Чаще всего покупатели ищут дома площадью до 160 квадратных метров в массовом сегменте и до 350 метров — в элитном. Размеры придомовых участков за пять лет изменились аналогично: у коттеджей земельные наделы уменьшились на 28 процентов, до 12,8 сотки.

«Дома метражом 400-500 квадратных метров и более имеют все шансы превратиться в неликвид: у нынешних, даже состоятельных клиентов далеко не всегда находятся силы и ресурсы для обустройства и поддержания таких площадей. Что по-настоящему интересует — это качественная, интересная отделка домов, но такое предложение на “загородке” в большом дефиците», — заключают эксперты.

В апреле аналитики заявили, что сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынках загородной и курортной недвижимости. По их мнению, пандемия COVID-19 повысила привлекательность «загородки» как более безопасного типа жилья в период катаклизмов.

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Источник: Лента.Ру