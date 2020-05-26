Москвичи смогут дистанционно участвовать в рассмотрении жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции

Жители Москвы смогут дистанционно участвовать в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом во вторник, 26 мая, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия-24».

«Также можно будет с помощью сервиса, который в ближайшее время также будет выведен на портал mos.ru, при необходимости по видеосвязи принять участие в рассмотрении жалобы», — сказал он. По словам Данчикова, если человек, на которого наложен штраф, в жалобе подтвердил свое нахождение в больнице или ездил на медицинское обследование, то данные случаи рассмотрят и аннулируют.

Ранее во вторник руководитель департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк заявил, что приложение по контролю за передвижением людей во время карантина «Социальный мониторинг» работает и власти столицы не собираются от него отказываться. В свою очередь Данчиков сообщил, что на данный момент выписано уже более 54 тыс. штрафов с помощью данного приложения.

На прошлой неделе у москвичей появилась возможность обжаловать штрафы, полученные за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий раздел появился на официальном сайте мэра Москвы.