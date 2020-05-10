Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке

10 мая 2020     1
Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке

Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса. Об этом в воскресенье, 10 мая, телеканалу РЕН ТВ рассказала ее соседка София, ставшая свидетельницей произошедшего.

«Она говорит: «Меня выписали из больницы, привезли сюда и оставили», — рассказала София.

По ее словам, женщина просидела на скамейке у подъезда несколько часов, так как у нее не было телефона, чтобы связаться с сыном, и ключей. При этом у пенсионерки были побледневшие губы и сильная одышка.

Женщине вызвали «скорую», однако медики отказались ее госпитализировать, а только помогли подняться в квартиру к Софии. Как рассказала София, приехавший медбрат, изучив выписной эпикриз, сказал, что у пенсионерки наблюдаются остаточные явления после болезни.

София сначала обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт», чтобы разыскать родных женщины, после этого она позвонила в больницу, где пенсионерка проходила лечение, и попросила номер ее сына.

После того как сын нашелся, женщина была передана ему.

Кто оставил пенсионерку у подъезда, пока неизвестно. В настоящий момент телеканал РЕН ТВ выясняет обстоятельства случившегося. Официальных комментариев в связи с произошедшим пока нет.

2 мая в Москве дочь пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей. По ее словам, учитывая диагноз отца, важно установить, какое количество людей контактировало с ним, пытались привести его в сознание и каким образом. По ее мнению, действия сотрудников больницы создали реальную угрозу заражения коронавирусом.

Источник: Газета Известия

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