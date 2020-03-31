Мотоциклист пострадал в ДТП в Хабаровске

В Хабаровске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он столкнулся с легковым автомобилем на улице Павла Морозова. Водитель мотоцикла госпитализирован с серьезными травмами.

Как рассказали ИА AmurMedia в ГИБДД Хабаровска, водитель Toyota Prius при повороте налево не подал сигнал специальным световым указателем. По этой причине и могло произойти столкновение с мотоциклом Honda CB1000SF.

Установлено, что Toyota управлял житель Хабаровска с шестилетним стажем вождения. В отношении него возбуждено административное дело. Установлено, что он был в трезвом состоянии.

12 марта сообщалось о крупном ДТП с участием мотоциклиста в Тверской области. Он столкнулся с грузовиком. Водитель мотоцикла погиб.