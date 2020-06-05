Мурашко назвал число находящихся в больницах пациентов с COVID-19

Более 126 тыс. человек с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее находятся в медицинских организациях. Об этом в пятницу, 5 июня, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Из них более 3 460 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Всего в стране в медицинских организациях находятся 126 500 человек, это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, или тех, которые находятся на этапе диагностики с другими формами внебольничной пневмонии или патологических состояний, которые могут быть в дифференциальной диагностике», — рассказал Мурашко.

Также в интервью глава Минздрава рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в республике Дагестан. В то же время, по его словам, Забайкальский край и Северная Осетия вызывают тревогу из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее в пятницу замминистра здравоохранения Евгений Камкин рассказал, что 53 федеральных медицинских центра в России перепрофилировали в регионах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Он подчеркнул, что борьба с коронавирусной инфекцией и лечение пациентов продолжаются, несмотря на то что удалось переломить ситуацию.

По данным на 5 июня, в России выявлено 449 834 случая заболевания COVID-19, зафиксировано 5 528 летальных исходов, 212 680 человек выздоровели.

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