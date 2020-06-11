Мурашко назвал возможные факторы возникновения второй волны COVID-19

11 июня 2020     16
Мурашко назвал возможные факторы возникновения второй волны COVID-19

Вторая волна распространения коронавируса в России может возникнуть из-за завоза инфекции из других стран. Такое мнение высказал в четверг, 11 июня, глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

«Говорят и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы [вируса]. Это те населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать», — в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Также Мурашко допустил возможность возникновения второй волны эпидемии из-за природно-климатических факторов.

По его словам в настоящий момент благоприятная обстановка с COVID-19 наблюдается в 21 регионе России. При этом министр призвал граждан страны продолжать придерживаться правил гигиены и эпидемиологических требований.

Мурашко также попросил россиян воздержаться от походов в гости из-за сохраняющегося риска заражения.

Ранее в этот же день итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.

6 июня японский врач-инфекционист Акихиро Сато выращил уверенность, что вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19 составляет около 90%

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса осенью. В Москве и области на случай возникновения второй волны инфекции оставили коечный резерв.

Всего в России, по данным портала стопкоронавирус.рф, с момента распространения коронавируса зафиксировано 502 436 случаев инфицирования, скончались 6532 пациента, выздоровело 261 150 человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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