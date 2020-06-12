Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Активность коронавируса не зависит от жаркой погоды, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 12 июня.

Он отметил, что ведомство поддерживает связь с коллегами в странах, где температура на улице уже долгое время остается высокой, однако активность коронавируса из-за этого не снижается.

«Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — рассказал он телеканалу «Россия-24».

При этом в мае Французская Национальная академия медицины подтвердила гипотезу о том, что активность коронавируса идет на спад при повышении температуры.

Выяснилось, что индекс распространения коронавируса, который в Европе составляет 2,67 при средней температуре 11,2 градуса, снижается до 0,03 в Африке южнее Сахары. В данном регионе средняя температура — 34,8 градуса.

Таким образом, подчеркивали в академии, можно говорить, что вирус восприимчив к колебаниям температуры.

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