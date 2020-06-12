Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

12 июня 2020     12
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Активность коронавируса не зависит от жаркой погоды, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 12 июня.

Он отметил, что ведомство поддерживает связь с коллегами в странах, где температура на улице уже долгое время остается высокой, однако активность коронавируса из-за этого не снижается.

«Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — рассказал он телеканалу «Россия-24».

При этом в мае Французская Национальная академия медицины подтвердила гипотезу о том, что активность коронавируса идет на спад при повышении температуры.

Выяснилось, что индекс распространения коронавируса, который в Европе составляет 2,67 при средней температуре 11,2 градуса, снижается до 0,03 в Африке южнее Сахары. В данном регионе средняя температура — 34,8 градуса.

Таким образом, подчеркивали в академии, можно говорить, что вирус восприимчив к колебаниям температуры.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800( 2000-112.

Источник: Газета Известия

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