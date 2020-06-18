Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках

18 июня 2020     5
Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках

В России предлагают отказаться от мусоропроводов во всех многоквартирных домах, а не только в новостройках. С такой инициативой к главе Минстроя обратились Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества. С документом ознакомились «Известия».

Мусоропроводы зачастую становятся источниками неприятных запахов и антисанитарии в подъездах, а также препятствуют внедрению системы раздельного сбора отходов в стране, сказал первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов.

В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).

Ранее в план по внедрению в стране раздельного сбора бытовых отходов вошел пункт об изменении строительных норм для отказа от мусоропроводов во всех новостройках. Дорожную карту утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. К 1 августа Минстрой должен подготовить предложения по внедрению нововведений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сорный вопрос: мусоропроводы предлагают законсервировать во всех домах

Источник: Газета Известия

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