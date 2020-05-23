Музей-заповедник «Михайловское» проведет фестиваль хлеба

В музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» (Псковская область) утверждена программа предстоящего фестиваля хлеба в рамках проекта «Хлебное место». Все события пройдут в режиме онлайн на официальных страницах в социальных сетях и на сайте учреждения, рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель проекта Наталья Виноградова.

Так, 30 мая интернет-пользователи смогут посмотреть видеофильм о том, как проходили экспедиции «Хлебного пути» к местам бытования старинных мельниц на территории современного Пушкиногорского района, и видеозарисовку «Ветряная мельница в Михайловском», сделанную с высоты птичьего полёта.

Музейный урок «От сохи до каравая», рассчитанный на школьников, но представляющий интерес и для взрослой аудитории, проведёт специалист Пушкинского заповедника по просветительной работе Ирина Богданова. Завершится фестиваль спектаклем «Колобок» в исполнении артистов работающего при «Михайловском» театра кукол «Петрушкина баловня».

Ранее в Орле дирекция театральных фестивалей приняла решение о переносе на 2021 год проведение Всероссийского театрального фестиваля «Крылья Победы» и Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI. Причина переноса — ситуация с распространением коронавирусной инфекции.