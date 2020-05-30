Мужчина бросил вызов и окунулся в «черную ядовитую воду»

30 мая 2020     15
Мужчина бросил вызов и окунулся в «черную ядовитую воду»

В Англии мужчина бросил вызов и окунулся в токсичные воды так называемой голубой лагуны — заброшенного известнякового карьера возле британского города Бакстон в графстве Дербишир, ставшего популярной туристической достопримечательностью. Об этом сообщает Derbyshire Live.

Фото мужчины, который пренебрег предупреждающими знаками у водоема и профилактической беседой с офицером пожарно-спасательной службы, опубликовано в Twitter.

«Несмотря на дружескую беседу одного из наших специалистов по профилактике, этот человек все же решил, что плавать в черной ядовитой воде можно», — говорится в твите службы. Офицер, пытавшийся остановить мужчину, подвергся насилию с его стороны.

31 марта сообщалось, что знаменитую голубую лагуну перекрасили в черный цвет, чтобы остановить поток блогеров, нарушающих карантин ради фотографий. Получив сообщения о массовом нарушении запрета, полиция Бакстона залила в карьер чернила. Бывший карьер является ядовитой свалкой. В нем гниют старые автомобили, трупы животных, а вода стала токсичной, из-за чего приобрела необыкновенный бирюзовый цвет.

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Источник: Лента.Ру

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