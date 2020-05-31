Мужчина подорвался во время рыбалки в ЛНР

Накануне взрывное устройство неустановленного типа сработало в городе Красный Луч (ЛНР). В результате инцидента погибли два человека.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Калиново.

«На неустановленном взрывном устройстве получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения», — сообщили « РИА Новости » в пресс-службе МЧС ЛНР в воскресенье, 31 мая.

Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу.

Рыбак подорвался на взрывном устройстве у линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР).

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