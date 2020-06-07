Мужчина погиб после нападения акулы на восточном побережье Австралии

Мужчина погиб после нападения акулы у побережья города Кингсклиффа в штате Новый Южный Уэльс на восточном берегу Австралии. Об этом сообщила газета The Guardian в воскресенье, 7 июня.

Отмечается, что погибшим оказался 60-летний серфер. Нападение произошло на пляже Солт-бич около 10:00 7 июня по местному времени (3:00 мск). Пострадавшему помогли отдыхающие рядом серферы, они отогнали трехметрового хищника и доставили мужчину на берег.

Ему была оказана первая помощь, но серфер скончался на месте происшествия до приезда врачей. На данный момент власти закрыли все пляжи между городами Кингсклифф и Кабарита.

Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины, а береговую линию патрулируют сотрудники службы спасения и ВМФ Австралии. Для обнаружения акулы используются вертолеты, водные мотоциклы и беспилотники.

В январе 2020 году стало известно, что футболист Эрик Биригитти прогуливаясь по берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду. Его унесло в океан, позднее тело мужчины обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье.