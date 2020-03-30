Мужчина прожил день на каблуках и поделился ужасом

30 марта 2020     17
Мужчина прожил день на каблуках и поделился ужасом

Журналист The Sun прожил в обуви на каблуках целый день и поделился ужасом от возникших проблем. Его история опубликована на сайте издания.

Ник Хардинг (Nick Harding) купил две пары обуви с 5-сантиметровым каблуком в интернет-магазине Asos, а также для ежедневной носки приобрел черные блестящие ботинки с 7-сантиметровой платформой и сапоги Dr Martens на случай деловых встреч.

Опробовав обновку, экспериментатор признался, что почувствовал головокружение, когда снял обувь после первого же похода в магазин. Единственным плюсом он назвал возможность доставать продукты с верхних полок в супермаркете.

Материалы по теме

00:02 — 7 июня 2019

Под каблуком

Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?

Позже герой материала отправился в той же обуви на выставку в Лондоне вместе с детьми. По его словам, они отказались сидеть рядом с ним в поезде, опасаясь насмешек со стороны окружающих. Хардинг также пожаловался, что вернулся домой с ужасной болью в икрах, а на его ступнях образовалось множество мозолей.

В заключение журналист отметил, что обувь на каблуке подойдет далеко не всем мужчинам, однако она станет идеальным выбором для тех, кто комплексует из-за низкого роста. «Я пошел в них на ужин, и впервые за много лет был выше своей жены», — рассказал он.

В июле 2019 года этот же экспериментатор проходил целый день в откровенном черном кроп-топе. Мужчина поведал, что подвергся насмешкам во всех общественных местах, а его ужин с женой в ресторане прошел в полной тишине. «Возможно, этот мир еще не готов к мужчинам в топах-бандо, но однажды это станет нормальным. Никто не обещал, что задавать тренды — легко», — пошутил он.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцы сами изготавливают средства защиты от коронавируса
Севастопольцы сами изготавливают средства защиты от коронавируса

Период самоизоляции станет максимально безопасным, если использовать доступные способы защиты от вируса. Как обезопасить себя в условиях ажиотажного спроса на …


Дежурные группы созданы в трех детских садах Севастополя
Дежурные группы созданы в трех детских садах Севастополя

Только одно заявление поступило в Департамент образования с просьбой о размещении детей в дежурной группе дошкольного учреждения на период с …


В Севастополе эвакуированы работники здания правительства
В Севастополе эвакуированы работники здания правительства

Из-за неисправной проводки загорелась пристройка рядом с севастопольской администрацией.  Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания составила 8 квадратных …


Мужчина прожил день на каблуках и поделился ужасом
Мужчина прожил день на каблуках и поделился ужасом

Журналист The Sun прожил в обуви на каблуках целый день и поделился ужасом от возникших проблем. Его история опубликована на …


Более четверти новых мощностей теплоэлектростанций оказались не загружены
Более четверти новых мощностей теплоэлектростанций оказались не загружены

В России четверть новых теплоэлектростанций (ТЭС), построенных в рамках обновления энергосистемы после реформирования РАО ЕЭС, фактически простаивает, следует из данных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты